Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 на 14 мая

В среду, 14 мая, были сыграны три матча испанской Примеры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого было запланировано три встречи.

Результаты матчей испанской Ла Лиги 14 мая:

«Вильярреал» — «Леганес» — 3:0;

«Алавес» — «Валенсия» — 1:0;

«Реал» Мадрид — «Мальорка» — 2:1.

«Королевский клуб» является действующим чемпионом страны, а также рекордсменом по числу чемпионств в Испании — команда брала этот титул 36 раз.

Возглавляет турнирную таблицу испанского первенства «Барселона» (82 очка), «Реал» идёт на втором месте (78 очков), топ-3 замыкает «Атлетико» (70 очков). У каталонского клуба есть матч в запасе.