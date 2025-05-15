«Реал» подал 26 угловых в матче с «Мальоркой», у соперника — 0

«Реал» Мадрид одолел «Мальорку» в игре 36-го тура испанской Ла Лиги (2:1). «Сливочные» исполнили 26 угловых за матч, тогда как соперник ни разу не исполнил удар от углового флажка. Победу мадридцам принёс гол защитника Хакобо Рамона на 90+5-й минуте.

Кроме того, «королевский клуб» завершил встречу с почти десятикратным превосходством по ударам (39 — 4).

Мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками в 36 играх. «Мальорка» находится на девятой строчке, у команды 47 очков. Возглавляет чемпионскую гонку «Барселона», набравшая 82 очка, проведя на один матч меньше.