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«Реал» подал 26 угловых в матче с «Мальоркой», у соперника — 0

«Реал» подал 26 угловых в матче с «Мальоркой», у соперника — 0
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«Реал» Мадрид одолел «Мальорку» в игре 36-го тура испанской Ла Лиги (2:1). «Сливочные» исполнили 26 угловых за матч, тогда как соперник ни разу не исполнил удар от углового флажка. Победу мадридцам принёс гол защитника Хакобо Рамона на 90+5-й минуте.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Вальент – 11'     1:1 Мбаппе – 68'     2:1 Рамон – 90+5'    

Кроме того, «королевский клуб» завершил встречу с почти десятикратным превосходством по ударам (39 — 4).

Мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками в 36 играх. «Мальорка» находится на девятой строчке, у команды 47 очков. Возглавляет чемпионскую гонку «Барселона», набравшая 82 очка, проведя на один матч меньше.

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