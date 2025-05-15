«Уникальный матч!» Генич отреагировал на камбэк и победу «Реала» в матче с «Мальоркой»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе мадридского «Реала» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой». Игра завершилась со счётом 2:1. Мадридский клуб по ходу встречи уступал со счётом 0:1, но отыгрался и забил победный мяч на пятой компенсированной ко второму тайму мминуте.

«Уникальный матч! 26(!!!!) угловых, 39 (!!!!!!!) ударов! И гол на последней секунде. Феноменальная игра вратаря «Мальорки», но Роман [голкипер Лео Роман] не потащил удар Рамона [защитник Хакобо Рамон] — и вуаля! Додавили!» — написал Генич в своём телеграм канале, прикрепив скриншот статистики матча.

Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея 78 очков после 36 игр. «Мальорка» располагается на девятом месте с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Барселона», которая набрала 82 очка и сыграла на один матч меньше.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: