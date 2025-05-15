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Радимов прокомментировал двухматчевое противостояние между «Зенитом» и ЦСКА в Кубке России

Радимов прокомментировал двухматчевое противостояние между «Зенитом» и ЦСКА в Кубке России
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о двухматчевом противостоянии сине-бело-голубых и армейцев в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Отметим, по итогам двух встреч счёт был 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались красно-синие.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«С такими болельщиками, как у «Зенита», и антуражем, как у ЦСКА, это классно, что серия пенальти… Праздник футбола из двух матчей получился на пять баллов и с интригой», — сказал Радимов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Таким образом, ЦСКА стал первым клубом, которому удалось выйти в Суперфинал Кубка страны. В решающей встрече, которая запланирована на 1 июня, армейцы сразятся с победителем финала Пути регионов, где «Спартак» сыграет с «Ростовом».

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