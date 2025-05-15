Радимов прокомментировал двухматчевое противостояние между «Зенитом» и ЦСКА в Кубке России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о двухматчевом противостоянии сине-бело-голубых и армейцев в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Отметим, по итогам двух встреч счёт был 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались красно-синие.

«С такими болельщиками, как у «Зенита», и антуражем, как у ЦСКА, это классно, что серия пенальти… Праздник футбола из двух матчей получился на пять баллов и с интригой», — сказал Радимов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Таким образом, ЦСКА стал первым клубом, которому удалось выйти в Суперфинал Кубка страны. В решающей встрече, которая запланирована на 1 июня, армейцы сразятся с победителем финала Пути регионов, где «Спартак» сыграет с «Ростовом».

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