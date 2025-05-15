Форвард «Ноттингем Форест» Авонийи вышел из искусственной комы — Daily Mail

Нигерийский нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи вышел из искусственной комы после перенесённой операции в связи со столкновением со штангой по ходу матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, форвард находится со своей семьёй в больнице, оставаясь под наблюдением врачей. Отмечается, что он продолжает восстановительные процедуры и идёт на поправку. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Авонийи получил серьёзную травму живота и был экстренно прооперирован вечером 13 мая. Более суток нигериец находился в состоянии искусственной комы. В СМИ сообщалось, что подобные повреждения расцениваются как угрожающие жизни.

Самые опасные травмы в футболе: