Форвард «Ноттингем Форест» Авонийи вышел из искусственной комы — Daily Mail
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Нигерийский нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи вышел из искусственной комы после перенесённой операции в связи со столкновением со штангой по ходу матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2). Об этом сообщает Daily Mail.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Коуди – 16' 1:1 Гиббс-Уайт – 25' 2:1 Вуд – 56' 2:2 Буонанотте – 81'
По информации источника, форвард находится со своей семьёй в больнице, оставаясь под наблюдением врачей. Отмечается, что он продолжает восстановительные процедуры и идёт на поправку. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, Авонийи получил серьёзную травму живота и был экстренно прооперирован вечером 13 мая. Более суток нигериец находился в состоянии искусственной комы. В СМИ сообщалось, что подобные повреждения расцениваются как угрожающие жизни.
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