Определился ещё один испанский клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона

Испанский «Лас-Пальмас» стал вторым в этом сезоне неудачником национального чемпионата, утратившим все шансы на сохранение прописки в Ла Лиге по итогам сезона-2024/2025.

После выездного поражения от «Севильи» (0:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании «пальмы» сохраняли лишь математические перспективы на удержание места в высшем дивизионе страны.

Однако после победы идущего 17-м «Алавеса» в игре с «Валенсией» (1:0) команда с Канарских островов упустила оставшиеся возможности обойти баскскую команду за два тура до окончания чемпионата. «Лас-Пальмас» занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место с 32 очками. «Алавес» с 38 очками располагается на 17-й строчке.

«Лас-Пальмас» проиграл четыре последних матча подряд и теперь покинет Примеру после двух подряд сезонов в элитном дивизионе.

Напомним, первая команда, которая не смогла сохранить прописку в Ла Лиге — «Вальядолид», у которого всего 16 очков после 36 встреч чемпионата Испании.

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