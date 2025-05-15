Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определился ещё один испанский клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона

Определился ещё один испанский клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский «Лас-Пальмас» стал вторым в этом сезоне неудачником национального чемпионата, утратившим все шансы на сохранение прописки в Ла Лиге по итогам сезона-2024/2025.

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2025, вторник. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Паскуаль – 52'    

После выездного поражения от «Севильи» (0:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании «пальмы» сохраняли лишь математические перспективы на удержание места в высшем дивизионе страны.

Однако после победы идущего 17-м «Алавеса» в игре с «Валенсией» (1:0) команда с Канарских островов упустила оставшиеся возможности обойти баскскую команду за два тура до окончания чемпионата. «Лас-Пальмас» занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место с 32 очками. «Алавес» с 38 очками располагается на 17-й строчке.

«Лас-Пальмас» проиграл четыре последних матча подряд и теперь покинет Примеру после двух подряд сезонов в элитном дивизионе.

Напомним, первая команда, которая не смогла сохранить прописку в Ла Лиге — «Вальядолид», у которого всего 16 очков после 36 встреч чемпионата Испании.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Жордан – 79'    
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Уникальный матч!» Генич отреагировал на камбэк и победу «Реала» в игре с «Мальоркой»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android