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Фабио Капелло назвал лучшего игрока сезона, который заслужил «Золотой мяч» — 2025

Фабио Капелло назвал лучшего игрока сезона, который заслужил «Золотой мяч» — 2025
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Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о лучшем игроке сезона-2024/2025 в мире, которому он бы отдал «Золотой мяч».

«Количество действительно выдающихся футболистов ограничено. Однако среди них есть просто великолепные игроки. Если говорить о моём голосе на «Золотом мяче», то сейчас я бы отдал его Ламину Ямалю, поставив его на первое место», — приводит слова Капелло издание El Partidazo de COPE.

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. Всего в его активе на текущий момент четыре трофея: три на клубном уровне и один в составе сборной Испании. В нынешнем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах и совершил 40 результативных действий (16 голов и 24 голевые передачи). Действующее соглашение юного вингера с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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