Радимов назвал фаворита финала Пути регионов Кубка России «Спартак» — «Ростов»

Бывший футболист российский футболист Владислав Радимов высказался о фаворите противостояния в рамках финала Пути Регионов Фонбет Кубка России, где сыграют московский «Спартак» и «Ростов».

«Хорошо, что МакSим будет петь для спартаковских фанатов до матча, ведь в по ходу игры может произойти все, что угодно. Многое будет зависеть от дебюта. Если «Спартак» опять выйдет в сонном состоянии и получит один‑два гола в свои ворота, то на этом всё может закончиться. «Ростов» очень хорош физически и наверняка будет жестко прессинговать.

Честно скажу, я вижу «Ростов» фаворитом. То, что показывает на поле «Спартак» в последнее время, это просто ни в какие ворота не лезет. По качеству игры «Ростов» является фаворитом на данный момент, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Игра состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 20:00 мск. Победитель встречи выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с ЦСКА.

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Как появился «Спартак»: