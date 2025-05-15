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Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Мальоркой», упомянув проблему клуба с травмами

Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Мальоркой», упомянув проблему клуба с травмами
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1).

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Вальент – 11'     1:1 Мбаппе – 68'     2:1 Рамон – 90+5'    

«Сегодня наша команда проявила отличную игру, упорно сражаясь и демонстрируя высокую интенсивность — победа абсолютно заслуженная. Мы рады тому, что можем завершить сезон на высокой ноте. Начало матча было непростым, но затем ребята показали себя великолепно во всех аспектах.

Число травмированных футболистов у нас составляет 12 — это довольно редкое явление. Тем не менее, мы смогли компенсировать это за счёт отличного командного духа и индивидуального настроя игроков. Хочу отметить, что в этот вечер мы создали 40 опасных моментов — такого у меня не припоминается», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, мадридский клуб по ходу встречи проигрывал сопернику со счётом 0:1, но отыгрался и забил победный мяч в компенсированное ко второму тайму время. За два тура до окончания ррозыгрыша «Реал» с 78 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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