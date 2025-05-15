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Тренер «Милана» Консейсау прокомментировал поражение от «Болоньи» в финале Кубка Италии

Тренер «Милана» Консейсау прокомментировал поражение от «Болоньи» в финале Кубка Италии
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о поражении своей команды в финальном матче Кубка Италии сезона-2024/2025, где «россонери» проиграли «Болоньи» с минимальным счётом 0:1.

Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'    

«Первый тайм был довольно сбалансированным, и нам следовало забить важный первый гол, который мог изменить всё. Во втором тайме были также шансы сделать это, но сегодня мы должны отдать должное сопернику. После их забитого мяча наша игра оставляла желать лучшего, и мы не смогли продемонстрировать необходимый уровень… Теперь наша цель — достойно завершить чемпионат, начиная с предстоящей встречи с «Ромой». Это серьёзное разочарование для наших болельщиков, и я понимаю, как им тяжело. Исход таких матчей часто зависит от мелочей. Мы осознаём, что несколько аспектов не сработали, но это часть футбольной жизни», — приводит слова Консейсау Pazzi Di Fanta.

«Милан» по итогам текущего сезона завоевал Суперкубок Италии. В других турнирах миланский клуб не сумел одержать верх. После 36 туров Серии А «россонери» занимают восьмое место, набрав 60 очков. Из Лиги чемпионов подопечные Консейсау вылетели после стыкового раунда плей-офф.

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