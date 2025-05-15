«Сезон можно назвать провальным». Гендиректор «Милана» — о поражении в финале Кубка Италии

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани высказался о поражении «россонери» в финальном матче Кубка Италии сезона-2024/2025 с «Болоньей» со счётом 0:1.

«Прежде всего, хочу поздравить «Болонью» с их историческим успехом. Теперь о том, что мы пережили…

Не будем скрывать: этот сезон можно назвать провальным. Несмотря на то что мы стали обладателями Суперкубка, мы всё ещё далеки от поставленных перед собой задач. У нас осталось две игры, и мы должны постараться завершить их на позитивной ноте, даже если наши цели кажутся недостижимыми. Мы понимаем разочарование наших болельщиков: были допущены серьёзные ошибки, и нам придётся работать над их исправлением, чтобы вернуться на уровень, которого мы все ожидаем.

Перестройка? Сейчас главенствующие эмоции — это разочарование из-за проигрыша и упущенной возможности завоевать трофей. Не хочу спешить с ответами на этот вопрос. У нас осталось 12 дней и два матча, после которых мы примем решения и посмотрим, что делать дальше», — приводит слова Фурлани Milan News.

За два тура до окончания сезона в Серии А «Милан» занимает восьмое место, набрав 60 очков. Из Лиги чемпионов подопечные Консейсау вылетели после стыкового раунда плей-офф. Однако в январе 2025 года клубу удалось завоевать Суперкубок Италии.

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