«Беспредел! Соберитесь!» Мостовой раскритиковал судей матча Кубка России ЦСКА — «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде с назначением пенальти в матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 2:0 (пен. 4:3).

«Ну это правда уже… Судьи издвеаются над футболом. Как можно назначать пенальти? Человеку случайно мяч чиркает в какую-то руку, которую он даже не видит. Вы чё делаете? Они смотрят пять минут, потом идут к VAR, решают и говорят: «Игра рукой!» Какая игра? Вы сами себе противоречите. Игра рукой — это когда человек играет рукой. А когда мяч случайно где-то там чирканул, где-то внизу — это вообще ужас — беспредел какой-то! Соберитесь, судьи! Правда нельзя уже так делать. Защитнику что тогда сделать с руками? Вообще может отрубить их им? Отрезать их, я не понимаю?! Это ужас просто, хорошо, что вратарь там… Я не болею за «Зенит» — я болею за футбол. Ребят, не издевайтесь над футболом!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, в концовке первого тайма главный арбитр встречи Виталий Мешков после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Зенита». На 43-й минуте хавбек армейцев Миралем Пьянич справа из глубины поля выполнил подачу со штрафного, защитник Виллиан Роша выиграл верх, пробил головой в дальний угол, но в створ не попал, однако игроки красно-белых заметили, что мяч по касательной задел защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков 11-метровый удар реализовать не смог.

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