«Учитесь!» Александр Мостовой объяснил победу ЦСКА над «Зенитом» в матче Кубка России

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА в матче с «Зенитом» в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.) Отметим, по итогам двух встреч в Суперфинал турнира вышли армейцы.

«Вот такая поговорочка есть: «Пока петух не клюнул». А вот, как оказалось, он и не клюнул. «Зенит» приехал на прогулку в Москву и уезжает так же на прогулку только в Санкт-Петербург. Ну, конечно же, нельзя так играть, ёлки-палки, фора в два мяча, половинчатый состав, 0:1 проигрываете… Ну вот вас за расхлябанность и наказали на 90+5-й минуте. А потом там ещё ужасный пенальти. Так и бывает (смеётся). «Зенит», к сожалению… А ЦСКА нужно похвалить. Молодцы просто. Красавцы, бились до последних секунд, до последнего… Поэтому их природа и то, что сверху, вознаградили. Учитесь!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

ЦСКА стал первым клубом, которому удалось пробиться в Суперфинал Кубка страны. Армейцы сыграют в решающем матче 1 июня против победителя встречи между «Спартаком» и «Ростовом» в финале Пути регионов.

Закладка первого камня для новой базы ЦСКА: