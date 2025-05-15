ЦСКА обратился к фанатам на фоне выхода в Суперфинал КР после победы над «Зенитом»

ЦСКА на своём стадионе обыграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0 и в серии пенальти (4:3) и вышел в финал Суперкубка страны. После встречи армейцы обратились к болельщикам, опубликовав пост в своём телеграм-канале.

«Красно-синий — самый сильный!!! Армейцы, спасибо вам за сумасшедшую поддержку, которая двигала нас весь матч вперёд. Вы — самые лучшие болельщики в мире!» — написала пресс-служба армейцев.

Отметим, ЦСКА стал первым клубом, которому удалось попасть в Суперфинал Кубка страны в текущем сезоне. Армейцы проведут решающий матч 1 июня против победителя финала Пути регионов, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов».

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