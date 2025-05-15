ЦСКА обратился к фанатам на фоне выхода в Суперфинал КР после победы над «Зенитом»
Поделиться
ЦСКА на своём стадионе обыграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0 и в серии пенальти (4:3) и вышел в финал Суперкубка страны. После встречи армейцы обратились к болельщикам, опубликовав пост в своём телеграм-канале.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Красно-синий — самый сильный!!! Армейцы, спасибо вам за сумасшедшую поддержку, которая двигала нас весь матч вперёд. Вы — самые лучшие болельщики в мире!» — написала пресс-служба армейцев.
Отметим, ЦСКА стал первым клубом, которому удалось попасть в Суперфинал Кубка страны в текущем сезоне. Армейцы проведут решающий матч 1 июня против победителя финала Пути регионов, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов».
Материалы по теме
Самый титулованный клуб России:
Комментарии
- 15 мая 2025
-
05:50
-
05:27
-
04:12
-
03:47
-
03:32
-
03:15
-
03:09
-
02:48
-
02:22
-
01:47
-
01:32
-
01:07
-
01:04
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:33
-
00:25
-
00:22
-
00:22
-
00:00
-
00:00
- 14 мая 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
23:01