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ЦСКА обратился к фанатам на фоне выхода в Суперфинал КР после победы над «Зенитом»

ЦСКА обратился к фанатам на фоне выхода в Суперфинал КР после победы над «Зенитом»
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ЦСКА на своём стадионе обыграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0 и в серии пенальти (4:3) и вышел в финал Суперкубка страны. После встречи армейцы обратились к болельщикам, опубликовав пост в своём телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Красно-синий — самый сильный!!! Армейцы, спасибо вам за сумасшедшую поддержку, которая двигала нас весь матч вперёд. Вы — самые лучшие болельщики в мире!» — написала пресс-служба армейцев.

Отметим, ЦСКА стал первым клубом, которому удалось попасть в Суперфинал Кубка страны в текущем сезоне. Армейцы проведут решающий матч 1 июня против победителя финала Пути регионов, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов».

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