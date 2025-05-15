Футбольный ЦСКА ответил баскетбольному, поздравив с выходом в финал Единой лиги

Официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА опубликовал адресованное ПБК ЦСКА поздравление с выходом в финал Единой лиги ВТБ. 14 мая баскетбольные красно-синие победили на выезде с результатом 76:64 казанский УНИКС и завершили в свою пользу полуфинальную серию Единой лиги, выиграв её с сухим счётом 4-0.

Ранее официальный телеграм-канал ПБК ЦСКА поздравил футбольных «одноклубников» с выходом в Суперфинал Фонбет Кубка России. 14 мая армейцы в ответном матче финала верхней сетки победили петербургский «Зенит» со счётом 2:0, который позволил сравняться в двухматчевом противостоянии, и выиграли серию пенальти со счётом 4:3.

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