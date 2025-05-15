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Футбольный ЦСКА ответил баскетбольному, поздравив с выходом в финал Единой лиги

Футбольный ЦСКА ответил баскетбольному, поздравив с выходом в финал Единой лиги
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Официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА опубликовал адресованное ПБК ЦСКА поздравление с выходом в финал Единой лиги ВТБ. 14 мая баскетбольные красно-синие победили на выезде с результатом 76:64 казанский УНИКС и завершили в свою пользу полуфинальную серию Единой лиги, выиграв её с сухим счётом 4-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

Ранее официальный телеграм-канал ПБК ЦСКА поздравил футбольных «одноклубников» с выходом в Суперфинал Фонбет Кубка России. 14 мая армейцы в ответном матче финала верхней сетки победили петербургский «Зенит» со счётом 2:0, который позволил сравняться в двухматчевом противостоянии, и выиграли серию пенальти со счётом 4:3.

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