Ассист Шапи помог «Спортинг Канзас-Сити» уйти от поражения в матче МЛС с «Сент-Луисом»

В ночь с 14 на 15 мая мск на поле стадиона «СитиПарк» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Сент-Луис Сити» и «Спортинг Канзас-Сити». Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

В первом тайме хозяева поля забили два безответных гола, отличились полузащитник Селио Помпеу на 15-й минуте и нападающий Седрик Тойхерт на 45-й минуте. На 71-й минуте защитник гостей Тим Лайбольд отыграл один мяч. На 77-й минуте нападающий «Спортинга» Деян Йовелич сравнял счёт с передачи российского вингера Магомеда-Шапи Сулейманова, который вышел на замену в перерыве матча.

После очной встречи в активе обоих соперников по 11 очков в 13 матчах, они занимают 13-е и 14-е места в таблице Западной конференции МЛС, при этом клуб Сулейманова находится выше по дополнительным показателям.

Видео: Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного