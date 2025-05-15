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Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити, результат матча 15 мая 2025, счет 2:2, регулярный чемпионат МЛС

Ассист Шапи помог «Спортинг Канзас-Сити» уйти от поражения в матче МЛС с «Сент-Луисом»
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В ночь с 14 на 15 мая мск на поле стадиона «СитиПарк» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Сент-Луис Сити» и «Спортинг Канзас-Сити». Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
15 мая 2025, четверг. 03:45 МСК
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Окончен
2 : 2
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
1:0 Pompeu – 15'     2:0 Тойхерт – 45'     2:1 Лайбольд – 71'     2:2 Йовелич – 77'    

В первом тайме хозяева поля забили два безответных гола, отличились полузащитник Селио Помпеу на 15-й минуте и нападающий Седрик Тойхерт на 45-й минуте. На 71-й минуте защитник гостей Тим Лайбольд отыграл один мяч. На 77-й минуте нападающий «Спортинга» Деян Йовелич сравнял счёт с передачи российского вингера Магомеда-Шапи Сулейманова, который вышел на замену в перерыве матча.

После очной встречи в активе обоих соперников по 11 очков в 13 матчах, они занимают 13-е и 14-е места в таблице Западной конференции МЛС, при этом клуб Сулейманова находится выше по дополнительным показателям.

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