«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Остином», продлив безвыигрышную серию до 7 матчей

Утром 15 мая завершился очередной матч регулярного чемпионата американской МЛС, в котором «Остин» принимал «Атланту Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кью-ту» (Остин, США). Матч завершился ничейным результатом — 1:1.

На 55-й минуте американский форвард хозяев Брэндон Васкес открыл счёт в матче. В компенсированное ко второму тайму время «Атланте» удалось отыграться усилиями сенегальского нападающего Джамала Тьяре. Ассистиировал ему грузинский вингер Саба Лобжанидзе. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл 84 минуты, после чего был заменён, оставшись без результативных действий.

Отметим, эта ничья стала седьмым для «пятиполосных» матчем кряду без побед в МЛС. За это время красно-чёрные трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Всего же у «Атланты» две победы в 13 матчах на старте сезона-2025. Миранчук забил всего один гол, приняв участие во всех матчах американской команды в розыгрыше.

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