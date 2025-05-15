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Гендиректор «Пари НН» — о победе над «Крыльями»: мы вошли в историю, но надо биться дальше

Гендиректор «Пари НН» — о победе над «Крыльями»: мы вошли в историю, но надо биться дальше
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о значимости победы нижегородцев над «Крыльями Советов» (5:2) и необходимости продолжать борьбу в чемпионате России в оставшихся турах сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

— В матче с «Крыльями» команде вам словно вернулось за всё, что было не набрано весной. Это справедливая оценка?
— У меня другая точка зрения. Да, по ходу весны у нас были проблемы – мы видели, что нужно изменить и какие направления усилить. Не скажу, что с «Крыльями» нам прямо-таки воздалось. Это работа, которая конвертировалась в результат. Однако потчевать на лаврах и говорить всё окей и наконец-то попёрло нельзя. Чемпионат идёт, осталось два ключевых тура. Надо закусить нижнюю губу, биться и забирать эти очки.

В понедельник был хороший день. Но этого мало.

— Как минимум в первом тайме вы увидели то, на что рассчитывали, когда приглашали Гончаренко?
— По результату — да. Но нам в итоге забили два гола, без которых мы могли обойтись. Это были индивидуальные ошибки игроков, которые нужно проработать.

Да, нас устроил результат. Мы вошли в историю, ведь 5 мячей за матч «Пари НН» в РПЛ никогда не забивал. Однако теперь надо идти и биться дальше. Расслабляться точно рано. Нам до этого надо было брать очки с «Оренбургом», «Химками». Тогда, может, сейчас бы выдохнули.

— Но согласитесь, что тренд на улучшение наметился?
— Я вижу, что мы нащупываем игру. Не так быстро, как хотелось бы. Вижу, что появляется результат нашей работы. Но в то же время нужно понимать, что команда ещё три месяца назад сильно обновилась. Плюс зимой мы могли сделать больше в плане трансферов, однако и так выжали из нашего бюджета максимум, — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Пари НН» после 28 туров РПЛ занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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