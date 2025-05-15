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Сан-Хосе Эртквейкс – Интер Майами, результат матча 15 мая 2025, счет 3:3, регулярный чемпионат МЛС

Ассист Месси помог «Интер Майами» сыграть вничью с «Сан-Хосе» в результативном матче МЛС
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В ночь с 14 на 15 мая мск на поле стадиона «ПэйПал Парк» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Интер Майами». Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

США — Major League Soccer . МЛС
15 мая 2025, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Falcon – 1'     1:1 Аранго – 3'     2:1 Leroux – 38'     2:2 Алленде – 44'     3:2 Харкс – 45+4'     3:3 Алленде – 52'    

На первой минуте игры счёт открыл центральный защитник гостей Максимилиано Фалькон, которому ассистировал левый защитник Жорди Альба. На третьей минуте Кристиан Аранго забил ответный гол, а на 38-й минуте Бё Леруа вывел хозяев поля вперёд. На 44-й минуте форвард флоридцев Тадео Алленде сравнял счёт, при этом вновь результативным пасом отметился Альба. Однако ещё до перерыва, на 45+4-й минуте, Иэн Харкс снова вернул лидерство «Сан-Хосе».

Во втором тайме был забит один гол — на 52-й минуте Алленде оформил дубль, установив окончательный счёт матча 3:3, при этом в голевой комбинации принял участие аргентинский нападающий гостей Лионель Месси.

«Интер Майами» с 22 очками в 12 матчах занимает пятое место в Восточной конференции МЛС, «Сан-Хосе Эртквейкс» при 17 очках в 13 играх находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада.

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