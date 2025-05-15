Ассист Месси помог «Интер Майами» сыграть вничью с «Сан-Хосе» в результативном матче МЛС

В ночь с 14 на 15 мая мск на поле стадиона «ПэйПал Парк» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Интер Майами». Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

На первой минуте игры счёт открыл центральный защитник гостей Максимилиано Фалькон, которому ассистировал левый защитник Жорди Альба. На третьей минуте Кристиан Аранго забил ответный гол, а на 38-й минуте Бё Леруа вывел хозяев поля вперёд. На 44-й минуте форвард флоридцев Тадео Алленде сравнял счёт, при этом вновь результативным пасом отметился Альба. Однако ещё до перерыва, на 45+4-й минуте, Иэн Харкс снова вернул лидерство «Сан-Хосе».

Во втором тайме был забит один гол — на 52-й минуте Алленде оформил дубль, установив окончательный счёт матча 3:3, при этом в голевой комбинации принял участие аргентинский нападающий гостей Лионель Месси.

«Интер Майами» с 22 очками в 12 матчах занимает пятое место в Восточной конференции МЛС, «Сан-Хосе Эртквейкс» при 17 очках в 13 играх находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада.

Материалы по теме Тренер сборной Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной

Видео: Лионель Месси сыграл в теннис