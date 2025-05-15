«Что это было?!» Генич — о победе ЦСКА в матче с «Зенитом»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич короткой фразой отреагировал на победу ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.) Отметим, по итогам двух встреч в Суперфинал турнира вышли армейцы.

«Что это было?!» — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи шокированного человека.

Напомним, ЦСКА не реализовал пенальти по ходу встречи, а второй мяч забил в компенсированное ко второму тайму время. Автором решающего гола, отправившего команды в послематчевую серию 11-метровых, стал форвард армейцев Тамерлан Мусаев. Победный гол с пенальти в серии забил экс-игрок сине-бело-голубых Данил Круговой. Не реализовали свои удары Александр Соболев и Густаво Мантуан.

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