Генеральный директор «Пари НН»: наш бюджет – на уровне последней четверки РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о размере клубного бюджета.

– На каком уровне бюджет клуба?

– На уровне последней четвёрки команд РПЛ. Есть клубы, у которых бюджет поменьше, но при этом они находятся выше нас. Пока мы внизу по финансированию. Но в то же время мы не сидим сложа руки. Понимаем, что деньги появляются там, где их считают и уважают. Поэтому стараемся повышать свою внутреннюю эффективность. Не говорим про экономию, речь о правильном использовании ресурсов.

Плюс вы сами понимаете – деньги любят находиться в успешных проектах. Надеюсь, мы благодаря нашим маркетинговым активностям, работе с болельщиками, спортивным результатам сможем показать, что есть такой проект. Есть наш город – один из самых красивых в России, с богатейшей историей, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

За два тура до финиша сезона в Российской Премьер-Лиге «Пари НН» с 26 очками в 28 матчах занимает 13-е место — в зоне стыковых матчей, уступая находящимся в зоне сохранения прописки в лиге «Химкам» по результатам личных встреч.

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