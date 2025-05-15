Корнаухов оценил победу ЦСКА над «Зенитом» в Кубке России цитатой из известного фильма

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов прокомментировал победу красно-синих над «Зенитом» в ответном матче и серии пенальти в финале верхней сетки пей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:0, пен. 4:3, первый матч 0:2).

«Как было сказано в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»: «Это не подвиг, но что‑то героическое в этом есть». Понятно, что у ЦСКА изначально были шансы. У «Зенита» не играл Вендел, без которого средняя линия петербуржцев может проседать. Ни та, ни другая команда не создали много моментов, но ЦСКА контролировал ход матча, за исключением нескольких эпизодов. Это при том, что «Зенит» сейчас умеет играть по счёту. Это мы наблюдали в последних матчах чемпионата России», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая.

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