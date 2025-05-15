Гендиректор «Пари НН»: с некоторыми игроками мы могли бы расстаться более корректно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о конфликтных ситуациях бывших игроков клуба с его спортивным директором Александром Удальцовым.

– Тихий, Ведерников, Жигулёв – футболисты, которые после ухода говорили много неприятного про Удальцова. Это же сказывалось на имидже клуба в том числе. Вас это не волновало?

– Со всеми вами перечисленными я общаюсь. Тихий периодически звонит из Армении, приветы передаёт. Жигулёва поздравил с днём рождения. С Ведерниковым в этом кабинете пожали друг другу руки и простились. Можно было расстаться более корректно? Да. Мог ли пойти Саша Удальцов на эти реверансы? Не знаю. Говорю как есть. Я бы по-другому выстроил эту коммуникацию.

Более того, было несколько случаев, когда я лично подключился к переговорам. Где-то усилил, где-то отвлёк на себя негативное влияние.

Если бы внутри был разлад, мы не смогли бы работать вместе. Но у нас это ежедневное общение.

– Сформулирую вопрос иначе: не кажется ли вам, что клуб РПЛ – это не то место, где сотруднику такого уровня нужно оттачивать навыки? Ошибки были.

– Удальцов как спортивный директор несёт на себе весь груз ответственности за результат. Что-то можно было сделать более гладко, включить позицию переговорщика. Это не всегда было сделано. Что было, то было. Думаю, что Саша научился уже каким-то моментам. Он хорошо знает футбол, знает многих функционеров, специалистов, журналистов. Это его сильная сторона. Видно, что он старается. Но моментов, про которые вы сказали и которые вышли на страницы СМИ, могло бы не быть.

– На данный момент за летнюю стратегию и потенциальные трансферы, которые будут летом, отвечает Александр?

– Да, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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