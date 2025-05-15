Защитник ЦСКА Круговой: у меня не лучшая статистика пенальти, но с «Зенитом» вызвался сам

Футболист ЦСКА Данил Круговой признался, что сам вызвался бить пенальти в серии 11-метровых в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (2:0 (4:3 пен.)).

— Дивеев очень эмоционально командовал, чтобы угловой подавал именно ты.

— Аббос с правой подаёт, в сторону вратаря, я с левой — от вратаря. Думаю, с этим связаны эмоции и пожелания Дивеева.

Верил в проход, была чуйка. Буквально за день до матча общались с Марко и были едины во мнении, что мы можем пройти, и мы это сделали.

— Сам вызвался бить пенальти?

— Знаешь, в Кубке у меня не лучшая статистика пенальти, но сегодня был уверен, что забью, поэтому вызвался, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.