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Защитник ЦСКА Круговой: у меня не лучшая статистика пенальти, но с «Зенитом» вызвался сам

Защитник ЦСКА Круговой: у меня не лучшая статистика пенальти, но с «Зенитом» вызвался сам
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Футболист ЦСКА Данил Круговой признался, что сам вызвался бить пенальти в серии 11-метровых в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (2:0 (4:3 пен.)).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

— Дивеев очень эмоционально командовал, чтобы угловой подавал именно ты.
— Аббос с правой подаёт, в сторону вратаря, я с левой — от вратаря. Думаю, с этим связаны эмоции и пожелания Дивеева.

Верил в проход, была чуйка. Буквально за день до матча общались с Марко и были едины во мнении, что мы можем пройти, и мы это сделали.

— Сам вызвался бить пенальти?
— Знаешь, в Кубке у меня не лучшая статистика пенальти, но сегодня был уверен, что забью, поэтому вызвался, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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