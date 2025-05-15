Игрок ЦСКА Дивеев — о матче Кубка России с «Зенитом»: знали, что забьём в ответной игре

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался по итогам ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.). По итогам двух встреч в Суперфинал турнира вышли армейцы.

«Друг с другом поговорили. Было понятно, что мы можем и хотим. И поэтому на результат в первом матче — 0:2 — мы не смотрели, играли от себя и знали, что забьём», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА не реализовал пенальти по ходу встречи, а второй мяч забил в компенсированное ко второму тайму время. Автором решающего гола, отправившего команды в послематчевую серию 11-метровых, стал форвард армейцев Тамерлан Мусаев. Победный гол с пенальти в серии забил экс-игрок сине-бело-голубых Данил Круговой. В составе «Зенита» не реализовали свои удары Александр Соболев и Густаво Мантуан.