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Аморим ответил на вопрос о своём выборе между титулом для «МЮ» и игрой в Лиге чемпионов

Аморим ответил на вопрос о своём выборе между титулом для «МЮ» и игрой в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в рамках пресс-конференции ответил на вопрос о своём выборе между титулом для клуба и участием в Лиге чемпионов.

«Для меня Лига чемпионов важнее во всех смыслах. В контексте подготовки к новому сезону. Мы должны быть в этом турнире, Лиги Европы нам недостаточно. В «МЮ» это ощущается. Лучший способ, который поможет нам подняться на вершину в течение нескольких лет, — это Лига чемпионов, а не чемпионство или кубок. Поэтому для меня Лига чемпионов более значима», — приводит слова Аморима официальный сайт «МЮ».

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте, у команды 39 очков. Помимо этого, «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы 21 мая.

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