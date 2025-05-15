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Расписание матчей Кубка России сезона-2024/2025 на 15 мая

Расписание матчей Кубка России сезона-2024/2025 на 15 мая
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Сегодня, 15 мая, состоится матч финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого запланирована лишь одна встреча.

Расписание матчей Кубка России 15 мая (время московское):

Путь регионов, финал:

  • 20:00. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с триумфатором Пути РПЛ (ПФК ЦСКА).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.

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