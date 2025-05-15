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Данил Круговой: выбил «бывших» в лице «Зенита»? Рад, что сотворили историю с ЦСКА

Данил Круговой: выбил «бывших» в лице «Зенита»? Рад, что сотворили историю с ЦСКА
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Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил, был ли он рад, что армейцы выбили его бывший клуб из розыгрыша Фонбет Кубка России. Ранее Круговой выступал за «Зенит», который накануне уступил ЦСКА в матче финала Пути РПЛ турнира. Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

— Рад, что выбил «бывших»?
— Командный успех важнее. Рад, что отыграли гандикап и сотворили историю, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».

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