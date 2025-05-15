Мбаппе побил рекорд Ди Стефано 71-летней давности
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче 36-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (2:1). Этот мяч стал для француза 28-м в 32 матчах Ла Лиги в его дебютном сезоне за «сливочных». Таким образом, Мбаппе побил рекорд бывшего нападающего «Королевского клуба» Альфредо Ди Стефано. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.
Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Вальент – 11' 1:1 Мбаппе – 68' 2:1 Рамон – 90+5'
В сезоне-1953/1954 бывший нападающий сборных Аргентины, Колумбии и Испании забил 27 мячей в высшем дивизионе испанского первенства в своём дебютном сезоне за «Реал».
Суммарно в 53 матчах за «Королевский клуб» на счету Мбаппе 39 голов и четыре голевые передачи. Ди Стефано провёл за «сливочных» 396 матчей, в которых забил 308 голов.
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