«Промазал». Тренер «Зенита» Оливейра — об ударе Соболева с пенальти в матче с ЦСКА

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что в команде поддерживают любого футболиста, в том числе не забившего пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2, 3:4 пен.) нападающего Александра Соболева.

— Что сказали Соболеву после незабитого пенальти?

— Ничего. Промазал пенальти, как и Мантуан. К сожалению, он не забил.

— На него большое давление. Ваше впечатление от его игры?

— Мы поддерживаем любого игрока «Зенита». Мы здесь работаем все вместе.

— Уверены, что его ещё прорвет по голам?

— Мы ждём этого. Мы верим во всех наших футболистов: Соболева, Кассьерру, Лусиано, — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА не реализовал пенальти по ходу встречи Кубка России с «Зенитом», а второй мяч забил в компенсированное ко второму тайму время. Автором решающего гола, отправившего команды в послематчевую серию 11-метровых, стал форвард армейцев Тамерлан Мусаев. Победный гол с пенальти в серии забил экс-игрок сине-бело-голубых Данил Круговой. В составе «Зенита» не реализовали свои удары Александр Соболев и Густаво Мантуан.