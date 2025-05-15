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«Промазал». Тренер «Зенита» Оливейра — об ударе Соболева с пенальти в матче с ЦСКА

«Промазал». Тренер «Зенита» Оливейра — об ударе Соболева с пенальти в матче с ЦСКА
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что в команде поддерживают любого футболиста, в том числе не забившего пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2, 3:4 пен.) нападающего Александра Соболева.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

— Что сказали Соболеву после незабитого пенальти?
— Ничего. Промазал пенальти, как и Мантуан. К сожалению, он не забил.

— На него большое давление. Ваше впечатление от его игры?
— Мы поддерживаем любого игрока «Зенита». Мы здесь работаем все вместе.

— Уверены, что его ещё прорвет по голам?
— Мы ждём этого. Мы верим во всех наших футболистов: Соболева, Кассьерру, Лусиано, — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА не реализовал пенальти по ходу встречи Кубка России с «Зенитом», а второй мяч забил в компенсированное ко второму тайму время. Автором решающего гола, отправившего команды в послематчевую серию 11-метровых, стал форвард армейцев Тамерлан Мусаев. Победный гол с пенальти в серии забил экс-игрок сине-бело-голубых Данил Круговой. В составе «Зенита» не реализовали свои удары Александр Соболев и Густаво Мантуан.

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