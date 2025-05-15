Гендиректор «Пари НН»: представляем, какие люди могут выиграть от чуши в телеграм-каналах

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об информации, которая появляется в СМИ и телеграм-каналах в отношении нижегородского клуба.

– Весной, да и осенью тоже, на клуб рухнуло много информации, которая не способствовала укреплению позитивного образа – про спортивный блок, про тренерские перестановки – как вы на это реагируете?

– Я начну издалека: вспомню первый стыковой матч с «Арсеналом» в прошлом сезоне, который проходил 29 мая, в канун моего дня рождения. Мы его проиграли на домашнем стадионе. И тогда я впервые получил столько проклятий и хейта… Жена говорила не читать, но я не мог. И понял – всё это пропускать через себя нельзя. Иначе тебя ни на что не хватит. Ты должен знать фон, но не погружаться в него. В этом году я веду себя более осторожно.

– Вас ведь и правда стало меньше в публичном поле.

– Это урок прошлого года. Потом у нас поменялся спортивный блок, сменился тренер – много событий, которые высекают искры. Ведь как у Маяковского: если звёзды зажигаются, то это кому-то надо. Так и небылицами: если рождаются, значит кому-то нужны. Более того, мы даже представляем, какие люди могут выиграть от всей той чуши, которая публикуется в телеграм-каналах, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.