Нобель Арустамян: ЦСКА – лучшая команда весны, Николич — топовый тренер РПЛ

Известный журналист Нобель Арустамян высказался об игре и результатах ЦСКА этой весной, а также отметил победу армейцев в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.).

«После первого матча ЦСКА с «Зенитом» в Кубке читал комментарии Марко Николича, и был ошеломлён его спокойствием. Будто бы Марко даже удовлетворился теми 0:2 в Петербурге – да, указал на ошибки своих при пропущенных мячах, но в целом хвалил команду и говорил о шансах отыграться. Я тогда думал: да какие шансы? Счёт 0:2, очень неприятное поражение, вроде бы без особых шансов. Но, как мы уже отмечали, ЦСКА этой весной реально на отличном ходу. Это показала победа над «Спартаком», ну а сегодня команда Николича превзошла все ожидания. ЦСКА – лучшая команда весны на данный момент. Понятно, впереди развязка сезона в чемпионате, а ЦСКА ещё остаётся один шаг. Но нельзя не отметить Николича – действительно топового тренера РПЛ», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» состоялся накануне, 14 мая. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0 (4:3 пен.) и таким образом вышли в Суперфинал турнира. Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».