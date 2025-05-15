Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: ЦСКА на последнем этапе играет лучше всех, справедливо вышли в финал Кубка России

Сёмин: ЦСКА на последнем этапе играет лучше всех, справедливо вышли в финал Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Не удивлён победой ЦСКА в матче с «Зенитом». Команда на последнем этапе играет лучше всех по качеству, по набранным очкам, по стабильности. ЦСКА практически не пропускает. У них хорошая игра в обороне с классными защитниками. Так что ничем не удивлён. Кубок есть Кубок. ЦСКА справедливо вышел в финал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».

Календарь Кубка России
Материалы по теме
Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!
Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android