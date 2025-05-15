Сёмин: ЦСКА на последнем этапе играет лучше всех, справедливо вышли в финал Кубка России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).

«Не удивлён победой ЦСКА в матче с «Зенитом». Команда на последнем этапе играет лучше всех по качеству, по набранным очкам, по стабильности. ЦСКА практически не пропускает. У них хорошая игра в обороне с классными защитниками. Так что ничем не удивлён. Кубок есть Кубок. ЦСКА справедливо вышел в финал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».