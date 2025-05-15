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Комличенко: со «Спартаком» не надоело играть, с классными командами всегда интересно

Комличенко: со «Спартаком» не надоело играть, с классными командами всегда интересно
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался в преддверии матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Со «Спартаком» не надоело играть. С классными командами всегда интересно. «Ростов» будет играть так же агрессивно — борьба и прессинг. Всё как всегда.

— После матча чемпионата, ты говорил, что «Спартаку» помогают. Не боишься, что и сейчас будут помогать?
— Посмотрим (смеётся). Надеюсь, что будет нейтральное, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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