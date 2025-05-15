«Запросы приходят, общаемся». Гендиректор «Пари НН» — о возможном трансфере Босельи

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной продаже нападающего Хуана Босельи.

– Босельи – герой не только матча с «Крыльями», он один из главных лиц Нижнего в последнее время. Зимой, насколько я знаю, по нему приходило предложение от «Хетафе». Что будет дальше?

– Был интерес не только от того клуба, что вы назвали, но и от других тоже. Запросы приходят, мы общаемся. Босельи – это наш актив. Но любые переходы должны быть выигрышными для всех. Если этот триумвират «win-win-win» сработал, то пожалуйста. Если выигрывает только один футболист, в которого клуб вложил деньги, это неправильная история.

– Обозначили ли вы для себя сумму, которую хотели бы заработать на дальнейшем трансфере?

– Тут такой суммы нет. Самое важное, повторяю, не потерять заряд, который нам даёт Босельи в играх, на которые он выходит – это раз. Во-вторых, даже если он перейдёт в какой-то другой клуб, важно, чтобы его позиция на поле стала не хуже, а наоборот, была сильнее, чем она есть сейчас. Я надеюсь, и это Хуан понимает. Кстати, на матче с «Крыльями» был его папа. Приехал ради этого из Уругвая. И даже пересёкся с губернатором Глебом Никитиным. Стояли в перерыве, общались, папа восхищался городом. Замечательный, открытый, яркий человек, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.