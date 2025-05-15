В «Динамо» Мх заявили, что Зинович отправится на службу в белорусскую армию после сезона

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что 22-летний полузащитник команды Кирилл Зинович отправится на службу в белорусскую армию по завершении текущего сезона РПЛ. Ранее о призыве Зиновича в армию сообщал Metaratings.

«Зиновича призвали в белорусскую армию. Он принял присягу. Сейчас он в расположении команды, но после сезона отправится на службу. По его контракту обсуждаем детали, поэтому пока не могу ничего говорить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» Махачкала после 28 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. Зинович в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах и забил один гол.