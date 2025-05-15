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Дайч оценил работу Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Дайч оценил работу Аморима в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился мнением о работе Рубена Аморима, возглавляющего «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, экс-тренер «ирисок» высказался относительно того, какой клуб он бы хотел возглавить.

«Он не изменит своего подхода к игре. Амориму следует как можно раньше победить в нескольких матчах. Думаю, что если бы я пришёл в клуб и мы играли по-моему, то выиграли бы больше матчей. Обычные 4-4-2, дайте игрокам базовые понятия и принципы.

Мы все придерживаемся взаимоуважения, но он уже работает в клубе какое-то время, поэтому пора бы добывать победы.

Работа мечты? Для меня это всегда был «Манчестер Юнайтед» из-за масштаба клуба, а не потому, что это «МЮ». Дело в величии клуба, особенно в прошлом.

Я знаю, что в данный момент они переживают не лучшие времена, весь мир это видит. Но это большой супермощный клуб», — сказал Дайч в интервью для Stick to Football podcast.

«МЮ» находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ (39 очков).

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