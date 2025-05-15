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Игрок «Ростова» Голенков поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Игрок «Ростова» Голенков поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался в преддверии матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Со «Спартаком» не надоело играть. Всегда интересно встречаться с топ-клубами. Единственное обидно, что второй матч проводим на выезде. Причём «Спартак» вторую игру дома играет», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победитель пары «Спартак» — «Ростов» выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем Пути РПЛ (московским ПФК ЦСКА).

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