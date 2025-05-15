Игрок «Ростова» Голенков поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался в преддверии матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Со «Спартаком» не надоело играть. Всегда интересно встречаться с топ-клубами. Единственное обидно, что второй матч проводим на выезде. Причём «Спартак» вторую игру дома играет», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победитель пары «Спартак» — «Ростов» выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем Пути РПЛ (московским ПФК ЦСКА).