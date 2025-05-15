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Юрий Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита»

Юрий Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита»
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита» в текущем сезоне. Он отметил, что команда не сумела справиться с изменениями, которые произошли как в летнее, так и в зимнее межсезонье.

«В «Зените» перед сезоном было много изменений. Фактически не было подготовительного этапа. Но и перед второй частью сезона произошли изменения. Наверное, всё закономерно. Не справились так быстро с изменениями, как справлялись раньше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне «Зенит» вылетел из Кубка России, уступив ЦСКА по сумме двух матчей — 2:2, 3:4 пен. В РПЛ команда Сергея Семака занимает второе место за два тура до конца сезона.

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