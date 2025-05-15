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Игорь Дивеев — о Кубке России: мы в финале, идём до конца!

Игорь Дивеев — о Кубке России: мы в финале, идём до конца!
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в своём телеграм-канале отреагировал на победу армейцев над «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Армейцы, с победой! Сегодня была тяжёлая игра, настоящая битва! Мы в финале. Идём до конца! Вперёд, ЦСКА!» — написал Дивеев.

Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».

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