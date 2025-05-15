Александр Канищев: для «Зенита» вылет из Кубка в год столетия — трагедия

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о поражении команды в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (2:0 в первом матче, 0:2 – в ответной игре, 3:4 пен.).

«Для «Зенита» вылет из Кубка в год столетия — трагедия. Они рассчитывали взять все трофеи в этот год. Но всё по делу. «Зенит» не показывает чемпионской игры.

Не удивлён ЦСКА. Команда в этом сезоне выглядит достойно. Молодцы! Нельзя сказать, что выиграли случайно. Но забей Обляков пенальти в первом тайме, всё было бы печальнее для «Зенита». Но команда ничего не создала. Все игроки «Зенита» выглядели вяло. Делают свою работу, но некачественно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.