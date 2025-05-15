Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Канищев: для «Зенита» вылет из Кубка в год столетия — трагедия

Александр Канищев: для «Зенита» вылет из Кубка в год столетия — трагедия
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о поражении команды в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (2:0 в первом матче, 0:2 – в ответной игре, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Для «Зенита» вылет из Кубка в год столетия — трагедия. Они рассчитывали взять все трофеи в этот год. Но всё по делу. «Зенит» не показывает чемпионской игры.

Не удивлён ЦСКА. Команда в этом сезоне выглядит достойно. Молодцы! Нельзя сказать, что выиграли случайно. Но забей Обляков пенальти в первом тайме, всё было бы печальнее для «Зенита». Но команда ничего не создала. Все игроки «Зенита» выглядели вяло. Делают свою работу, но некачественно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Календарь Кубка России
Материалы по теме
Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!
Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android