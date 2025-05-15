«Арсенал» представил комплект домашней формы на следующий сезон

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте показал, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором итальянского клуба выступает немецкая компания adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал»

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал»

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал»

После 36 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 68 очков. Ранее чемпионство досрочно оформил «Ливерпуль». В последних двух матчах нынешнего сезона АПЛ команда Микеля Артеты сыграет с «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном». Игра с «сороками» для «канониров» будет домашней, встреча со «святыми» — выездной.

Ранее «Арсенал» выбыл из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, уступив по сумме двух матчей «ПСЖ».