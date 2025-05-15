Мелик-Гусейнов объяснил слова Гончаренко про людей, которые желают зла «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил неоднозначные слова главного тренера команды Виктора Гончаренко. Ранее специалист заявлял, что близкие к команде люди желают ей зла.

– Цитата Гончаренко: «Близкие к команде люди желают ей зла». Как её можно объяснить?

– Близкие — не значит, что они сейчас находятся внутри. Это те, которые знают и понимают наши процессы и в своё время, возможно, имели отношение к клубу. Но все те, кто здесь сейчас, точно не раскачивают лодку. Все работают на результат.

Для себя внутри мы решили, кто заказчики всех этих вбросов. Но мы не будем реагировать и выдавать что-то в ответ.

– Вы не раз повторяли – проблема «Пари НН» не в плоскости игры, а в плоскости психологии. Можете расшифровать?

– Всё идёт от головы. Психология в коллективе важнейшая вещь. Из разных микроэлементов всё строится. Когда ты пришёл в клуб заработать деньги, а ты такой крутой и тебя сюда привели за ручку, то «химии» не будет. Ты пришёл биться за себя. А когда ты понимаешь, что приоритет – результат команды, то всё выглядит иначе.

На мой взгляд, успешный коллектив – где есть взаимовыручка, помощь и поддержка, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.