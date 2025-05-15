Итальяно — о победе в Кубке Италии: после стольких разочарований мы заслужили это
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Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился эмоциями от победы в финальном матче Кубка Италии. Команда обыграла «Милан» со счётом 1:0.
Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'
«После стольких разочарований, думаю, мы это заслужили, особенно в свете того, как замечательно мы провели эту игру. Отличный матч, мы знали, что Милан будет делать во втором тайме, и смогли дать отпор.
Этот великолепный сезон украшен трофеем, фанаты это заслужили», — приводит слова Итальяно Sport Mediaset.
С «Фиорентиной» Итальяно дважды брал серебряные медали Лиги конференций, а также ранее проиграл в финале Кубка Италии.
«Болонья» взяла Кубок Италии в третий раз в истории. Помимо этого, команда семь раз становилась чемпионом страны.
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