Итальяно — о победе в Кубке Италии: после стольких разочарований мы заслужили это

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился эмоциями от победы в финальном матче Кубка Италии. Команда обыграла «Милан» со счётом 1:0.

«После стольких разочарований, думаю, мы это заслужили, особенно в свете того, как замечательно мы провели эту игру. Отличный матч, мы знали, что Милан будет делать во втором тайме, и смогли дать отпор.

Этот великолепный сезон украшен трофеем, фанаты это заслужили», — приводит слова Итальяно Sport Mediaset.

С «Фиорентиной» Итальяно дважды брал серебряные медали Лиги конференций, а также ранее проиграл в финале Кубка Италии.

«Болонья» взяла Кубок Италии в третий раз в истории. Помимо этого, команда семь раз становилась чемпионом страны.