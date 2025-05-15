Мелик-Гусейнов рассказал, каким видит «Пари НН» через пять лет

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, каким видит нижегородский клуб через пять лет.

– Через пять лет – каким будете вы и каким будет клуб?

– Мне самое главное — сохранить здоровье: и физическое, и когнитивное. Клуб же должен стать успешным, самоокупаемым, то есть не нуждающимся в помощи бюджета области. Вижу, что он прочно находится в середине таблицы, а лучше бы — в верхней её части. Например, на пятом месте, плюс-минус две строчки. Ещё хочу полный стадион. Чтобы арена дышала так же, как на чемпионате мира. Оба яруса были забиты людьми, которые пришли поддержать свой родной клуб. Хотя бы несколько лет быть в этой стабильности. Если этого достигнуть, уверен, что у нас будут шансы на участие в еврокубках, когда они вернутся, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.