Капелло: «Болонья» заслужила Кубок, но матч мне не понравился

Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от финального матча Кубка Италии, в котором «Болонья» оказалась сильнее «россонери» (1:0).

«Болонья» заслужила Кубок, несмотря на то что матч в Риме не стал хорошей рекламой итальянского футбола. Матч мне не понравился. Для «россоблу» победной искрой стал Дан Ндой — важный футболист и хороший человек, — но в другие моменты сезона эта команда нравилась мне больше.

Что сказать про коллектив Сержиу Консейсау? За исключением нескольких идей Рафы Леау в первом тайме, «россонери» не сделали ничего, 0. У «Милана» был один реальный шанс: эпизод в начале встречи с участием Бёкемы, Скорупского и Йовича. Потом практически ничего», — написал Капелло в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.