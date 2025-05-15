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«Так с нами общаться не надо». Гендиректор «Пари НН» — о критике города

«Так с нами общаться не надо». Гендиректор «Пари НН» — о критике города
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о людях, которые негативно отзываются о Нижнем Новгороде. Он не понимает неуважительное отношение к городу.

– Отношение к футбольным инфлюенсерам у вас изменилось?
– Я всех их уважаю. Но мало с ними знаком. Например, с вами первый такой обстоятельный разговор. Не могу сказать про своё отношение, просто есть вещи, которые не могу принять. Главное – неуважительное отношение к городу. Когда кто-то говорит, что Нижний не достоин футбола и подобное. Так с нами общаться не надо. Можете критиковать клуб, меня лично, но не трогайте город – что он сделал вам плохого? Что плохого сделала культура? Когда комментатор в прямом эфире говорит, что на стадионе тусклые болельщики, так и хочется спросить – к чему это? Я, кстати, поднимал вопрос, кто конкурент стадионам в России? Ответ – телевизор. Между стадионами и основным вещателем должна быть здоровая синергия. А топить друг друга неправильно.

Второе – не могу принять, когда оскорбляют футболистов. Я резко против, сразу за это вписываюсь. Третье – когда звучит глупость, возведённая в ересь. Тогда подключаю, например, свой канал для опровержения, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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