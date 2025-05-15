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Эвра: если бы Фергюсон тренировал сейчас, он бы попал в тюрьму

Эвра: если бы Фергюсон тренировал сейчас, он бы попал в тюрьму
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился воспоминаниями об эмоциональном эпизоде, возникшем между бывшим главным тренером команды сэром Алексом Фергюсоном и экс-нападающим «красных дьяволов» Дэнни Уэлбеком.

«Если бы сэр Алекс Фергюсон тренировал сейчас, он бы попал в тюрьму. Знаете, сколько плачущих футболистов я видел после того, как он устраивал им «фен» и бросался бутсами? Он суровый.

Помню, что произошло с Уэлбеком. Это был товарищеский матч – мы играли в Саудовской Аравии. В нашу пользу назначили пенальти, Уазза (Уэйн Руни. — Прим. «Чемпионата») отдал мяч Уэлбеку, Дэнни промахнулся. Да, мы проиграли, но это была всего лишь товарищеская игра, она и продлилась-то около 45 минут.

Мы зашли в раздевалку, слышим Фергюсона: «Уэлбек, Уэлбек!»

Он его искал, и я помню, что мы с Уэлбеком тогда находились в туалете. Ферги в это время кричал: «Кем ты, ***** (блин), себя возомнил?! Ты совсем недавно пришёл в основную команду и взял пенальти! Никогда, ***** (блин), больше этого не повторяй».

Я пытался успокоить его, но он перебил: «Мне ***** (всё равно), что это контрольный матч, ты больше никогда этого не повторишь!» — рассказал Эвра в интервью для SDS podcast.

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