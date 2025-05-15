Роман Бабаев назвал драматичным ответный матч ЦСКА с «Зенитом» в Кубке России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на победу армейцев над «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.).

«Непередаваемые ощущения. В раздевалке все были в приподнятом настроении, но при этом все понимают, что это ещё не окончание пути, один шаг остался, но он очень сложный, бережём большие эмоции на 1 июня. Конечно, игра очень драматичная, не всё получалось, давно не обыгрывали «Зенит» с разницей в два мяча, да ещё и когда это необходимо в противостоянии в двух матчах. Конечно, наверное, один из лучших матчей не только ЦСКА, но и всего сезона», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».