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Давид Мелик-Гусейнов: по Каккоеву почву зондирует не только «Локомотив»

Давид Мелик-Гусейнов: по Каккоеву почву зондирует не только «Локомотив»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из клуба футболиста Никиты Каккоева. Он рассказал, что интерес к игроку проявляет не только «Локомотив», но и другие клубы.

– Ещё один важный футболист клуба Никита Каккоев. Как писали в медиа, он входит в сферу интересов «Локомотива». Переход может случиться?
– Никита талантливый футболист, но иногда незаслуженно находится в тени других. По-моему, ни разу не получал приз лучшему игроку. Но это мощный пахарь. По нему зондирует почву не только «Локомотив», но большего сказать сейчас не могу, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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