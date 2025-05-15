Давид Мелик-Гусейнов: по Каккоеву почву зондирует не только «Локомотив»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из клуба футболиста Никиты Каккоева. Он рассказал, что интерес к игроку проявляет не только «Локомотив», но и другие клубы.

– Ещё один важный футболист клуба Никита Каккоев. Как писали в медиа, он входит в сферу интересов «Локомотива». Переход может случиться?

– Никита талантливый футболист, но иногда незаслуженно находится в тени других. По-моему, ни разу не получал приз лучшему игроку. Но это мощный пахарь. По нему зондирует почву не только «Локомотив», но большего сказать сейчас не могу, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.